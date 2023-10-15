Letonya'yı deviren A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024'ü garantiledi

Letonya'yı deviren A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024'ü garantiledi

A Milli Futbol Takımımız, Letonya'yı Konya'da 4-0 mağlup ederek EURO 2024'e katılmayı garantiledi.

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu mücadelesinde Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takımımız ile Dainis Kazakevics’in ekibi Letonya, Arnavut hakem Enea Jorgji’nin düdük çaldığı maçta Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Maçı 4-0 kazanan milliler, EURO 2024'e katılmayı garantiledi.

90+2’ Goool… Türkiye 4-0 Letonya (Cenk Tosun)

90' Gole çok yaklaştık. Kerem'in pasında topla buluşan Yusuf'un vuruşunda kaleci topu kornere yumrukladı.

87' Sağ kanattan kontra atağa çıkan Yusuf Sarı tek pasta Kerem'i buldu. Kerem'in düzgün vuruşuyla farkı 3'e çıkardık.

87’ Goool… Türkiye 3-0 Letonya (Kerem Aktürkoğlu)

86' Milli Takımızda oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Hakan Çalhanoğlu giren oyuncu Kaan Ayhan.

83' Sağ kanatta topla buluşan Samet rakibini ekarte etti ve içeriye sert çevirdi. Boşta olan Cenk Tosun düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

83’ Goool… Türkiye 2-0 Letonya (Cenk Tosun)

77' Letonya çok etkili geldi. Sağ kanattan açılan ortada Roberts Savalnieks kafayı vurdu. Top önce üst direğe çarptı ardından İsmail topu çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

75' Milli Takımımızda iki oyuncu değişikliği çıkan oyuncular Barış Alper ve Yunus giren oyuncular Cenk Tosun ve Yusuf Sarı.

72' Letonya sol kanattan gelmek istedi ancak top doğrudan auta çıktıı.

70' Letonya sol kanattan gelmek istedi ancak Samet araya girdi ve topu rakibine çarptırarak taç atışını kazandırdı.

69' Milli Takımımızda oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Salih Özcan giren oyuncu Berkan Kutlu.

68' Sağ kanattan açılan ortada top bir anda Aleksejs Saveljevs'in önünde kaldı ancak Uğurcan golü çıkardı.

65' VAR kontrolünün ardından hakem köşe vuruşu kullanılsın dedi.

64' Kerem ve Abdülkerim, Letonya da ise Kristers Tobers tartışmalar sonucunda sarı kart gördü.

62' Letonya kullandığı köşe vuruşunda gole çok yaklaştı ancak Salih Özcan topu çizgiden çıkardı.

60' Sol kanattan atağa çıkmak istedik ancak Kaspars Dubra araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

58' Cenk'in ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topta Yunus topa çok sert vurdu ve ağlara yolladı.