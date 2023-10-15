Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), İstanbul'da bir özel hastanenin yoğun bakım servisinde yaşlı bir hastaya kötü muamelede bulunulması olayıyla ilgili bir soruşturma başlattı. TİHEK, 5 Ekim 2022 tarihinde sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Bayındır İçerenköy Hastanesi yoğun bakım servisinde sağlık çalışanlarının 79 yaşındaki bir kadın hastaya hakaret ettiği ve üzerine para attığı iddialarının yer aldığını belirledi. Olayla ilgili resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma sonucunda, hastanede çalışan personelin yaşlı ve savunmasız bir yoğun bakım hastasına yönelik eylemlerinin insan onurunu zedeleyici, sindirici, aşağılayıcı ve küçük düşürücü nitelikte olduğu tespit edildi. Olayın ardından 79 yaşındaki hastanın hayatını kaybettiği de kaydedildi.

Kararda, söz konusu hastane işletmesinin ayrımcılık yasağını ihlal ettiği vurgulanarak, hastane işletmesine 89,571 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Ayrıca, olaya karışan dört kişi tutuklandı ve ilgili sağlık çalışanları Sağlık Bakanlığı tarafından üç yıl süreyle meslekten men edildi.

Bu olay, hasta hakları ve insan onuruna saygı gibi önemli konuları gündeme getiriyor ve sağlık hizmetlerinin etik kurallara uygun verilmesinin önemini vurguluyor.