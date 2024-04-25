

Bursa'da 9 ilçenin Ak Parti'li belediye başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i makamında ziyaret etti.

Mustafa Bozbey X hesabından yaptığı açıklamada başkanlara teşekkür etti.

" Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, İznik Belediye Başkanı Mehmet Kağan Usta, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru’ya nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, hizmetlerinde başarılar diliyorum."