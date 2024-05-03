Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı, seçim sonrası başlamış olduğu kırsal mahalle ziyaretlerini Gündüzlü ve Hilmiye mahalleleriyle sürdürdü.

Seçim sonrası saha çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı geçtiğimiz hafta İsaören Mahallesini ziyaret etmişti.

Saadet Partisi İlçe Başkanı Ahmet Yıldız, Belediye Meclis Üyesi Fikret Bayram, önceki dönem ilçe başkanı ve belediye başkan adayı Hasan Eroğlu ile teşkilat mensupları, kırsal Gündüzlü ve Hilmiye mahallelerini ziyaret etti.



Yeni seçilen köy muhtarlarını, mahalle esnaflarını ve kahvehaneleri ziyaret eden Saadet Partili heyet vatandaşlarla istişareler gerçekleştirdi.

ÇALIŞMALARIMIZ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE İKTİDAR VE YEREL YÖNETİMLE TAÇLANACAK

Ziyaret sonrasında açıklama yapan Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Yıldız, "Daha önce de belirttiğim gibi bizler, sadece seçim döneminde sahada olan bir parti değiliz. Halka hizmet hakka hizmet anlayışımız doğrultusunda, tüm zamanlarda vatandaşlarımızla bir arada ve istişare halindeyiz. Vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenmeye, onların sorunlarını yapıcı muhalefet anlayışıyla çözmeye çalışıyoruz. İnegöllü vatandaşlarımızın bu seçimde bizlere vermiş olduğu ana muhalefet görevi, önümüzdeki seçimlerde inşallah iktidar ve yerel yönetimi kazanmamızla taçlanacak. Böylelikle bizler direkt icra makamı olarak kadrolarımızı vatandaşa hizmet etmek için seferber edeceğiz" dedi.



İSTİŞARELERİMİZ DEVAM EDECEK

Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü; "Bu duygu ve anlayış ile kırsal Gündüzlü ve Hilmiye mahallelerimizde vatandaşlarımızla hasbihal ettik. Samimi karşılamalarından dolayı muhtarlarımıza, esnaflarımıza, tüm mahalle halkına teşekkür ediyoruz. Yerel konularla alakalı konuştuğumuz sorun ve eksiklerin takipçisi olacağımızı kamuoyu aracılığıyla da duyurmak istiyoruz. Mahalle ziyaretlerimizi sürdürmeye, vatandaşlarımızla aynı havayı soluyup birlikte istişare etmeye devam edeceğiz. Tüm ilçe halkımıza sağlıklı ve bereketli günler dilerim."