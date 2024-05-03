27 Nisan'da olağanüstü kurultay yapan İYİ Parti'de, Genel İdare Kurulu toplantısı yapıldı. Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında yapılan toplantıda, yeni Başkanlık Divanı da belirlendi. İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, Başkanlık Divanında Teşkilat İşleri Başkanı görevi verildi.

Olağanüstü kurultayın ardından Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında yapılan toplantıda, yeni Başkanlık Divanı da belirlendi. Buna göre, Siyasi İşler Başkanlığına Enver Yılmaz getirilirken, partinin Genel Sekreteri Uğur Poyraz oldu. Teşkilat Başkanlığı'na Hasan Toktaş, Mali İşler Başkanlığı'na Ersin Beyaz atandı. Süleyman Nevzat Korkmaz, Ali Coşkun ve Mümtaz Çoban, başdanışmanlık görevine getirildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ