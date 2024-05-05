Ziyaretler sonrasında açıklama yapan İlçe Başkanı Ahmet Yıldız, "Önümüzdeki yerel seçimlere kadar ana muhalefet görevini en yapıcı şekilde sürdürüp önümüzdeki seçimlerde de yerel yönetimi kazanıp hayırlı hizmetleri direkt muhatap olarak gerçekleştireceğiz inşallah" dedi.

Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı, seçim sonrasında teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor. İlçe Başkanı Ahmet Yıldız, 31 Mart yerel seçimlerinin belediye başkan adayı Hasan Eroğlu, belediye meclis üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri seçimlerde Saadet Partisi'ne güçlü destek veren Cerrah Mahallesi'ni ziyaret etti.

Muhtar, esnaf ve kahvehaneleri ziyaret ederek vatandaşlarla istişareler gerçekleştiren Saadet Partili heyet, bir taraftan da mahallelinin sorun ve önerilerini not etti.

CERRAHLI HEMŞERİLERİMİZ İÇİN MECLİSTE ETKİN ŞEKİLDE ÇALIŞACAĞIZ

Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Yıldız, "Teşekkür ziyaretlerimizi Cerrahlı hemşerilerimizle sürdürdük. Cerrah Mahallemiz, 31 Mart yerel seçimlerinde partimize güçlü destek vererek 1. parti çıkardı. Bizler de Cerrahlı hemşerilerimizin sorunlarını çözmek ve isteklerini yerine getirebilmek için belediye meclis üyelerimizle birlikte etkin şekilde çalışacağız. Bir taraftan vatandaşlarımızın sahada nabzını tutup isteklerini dinlerken bir taraftan da çözüm önerileri üreteceğiz. Önümüzdeki yerel seçimlere kadar ana muhalefet görevini en yapıcı şekilde sürdürüp önümüzdeki seçimlerde de yerel yönetimi kazanıp hayırlı hizmetleri direkt muhatap olarak gerçekleştireceğiz inşallah. Zafer inanların ve bu doğrultuda çalışanlarındır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm ilçe halkımıza hayırlı bereketli günler diliyorum" ifadelerini kullandı.

SICAK KARŞILAMA İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM

Hasan Eroğlu ise “Cerrah Mahallemizin bizde yeri her zaman farklı. Bizleri hem seçim sürecinde hem de bu akşam çok güzel karşıladılar. Seçim sürecinde de partimizi mahalleden birinci parti çıkarttılar. Biz teşekkürü Cerrahlı hemşerilerimize borç biliriz. Bugün vatandaşlarımızla, belediye meclis üyelerimizle birlikte hasbihal ettik. Bundan sonraki süreçte Cerrah Mahallemizin tüm sorunlarını, belediye meclis üyelerimiz aracılığıyla gündeme getirip çözüme kavuşturmaya çalışacağız. Tekrardan bu sıcak karşılama için mahalle sakinlerine teşekkür ediyorum” dedi.