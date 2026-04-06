ABD merkezli Axios’un, konuya yakın dört ayrı kaynağa dayandırdığı haberine göre; ABD, İran ve bölgedeki arabulucu aktörler, 45 gün sürecek bir ateşkes sağlanması için diplomatik temaslarını sürdürüyor.

Kaynaklar, önümüzdeki 48 saat içinde bir uzlaşmaya varılmasının zor göründüğünü belirtirken, bu girişimin çatışmaların daha da büyümesini engellemek adına kritik bir son fırsat olarak değerlendirildiğini aktardı.

48 saatlik beklenti uzadı, dikkatler müzakere sürecinde

Arabulucuların taraflarla iki aşamalı bir mutabakat üzerinde durduğunu ileri süren kaynaklara göre, ilk aşamada 45 günlük geçici ateşkes planlanıyor. Bu sürede ise kalıcı bir anlaşma zemini oluşturmak amacıyla kapsamlı görüşmeler yapılması hedefleniyor.

Söz konusu diplomatik trafiğin Türkiye, Mısır ve Pakistan’ın arabuluculuğunda yürütüldüğü; sürecin ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi arasında gerçekleşen dolaylı temaslar üzerinden ilerlediği ifade ediliyor.

ABD ve İsrail'in, İran'ın enerji tesislerine yönelik kapsamlı bir bombardıman planının hazır olduğunu öne süren kaynaklar, Trump'ın Tahran yönetimine tanıdığı 48 saatlik süreyi 8 Nisan'a kadar uzatmasının anlaşma için son bir fırsat yaratmayı amaçladığı değerlendirmesinde bulundu.