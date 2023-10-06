Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG ile işbirliğini sonlandırması gerektiğini vurguladı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Fidan, görüşmede ABD'ye, Suriye'nin kuzeyinde YPG ile çalışmaktan vazgeçme çağrısını net bir şekilde iletti. Fidan ayrıca, Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarının kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

Görüşme sırasında, Türkiye'nin bölgedeki operasyonları kapsamında Irak ve Suriye'de bulunan ABD güçleri ile Türkiye arasındaki çatışmasızlık mekanizmasının ele alındığı ve bu mekanizmanın Türkiye'nin terörle mücadelesini engellemeyecek şekilde etkin bir şekilde çalıştırılması konusunda anlaşmaya varıldı. Ayrıca, görüşmede NATO genişlemesi konusu da ele alındı.

Bu görüşme, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör tehditlerine karşı duyduğu endişeleri ve ABD ile olan ilişkilerdeki önemli konuları ele almak için gerçekleştirildi.