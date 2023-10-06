Son zamanlarda İnegöl ormanlarında ve kırsal mahallerde MTA tarafından yapılan sondaj çalışmalarında “altın ve değerli metal aranıyor” söylemleri git gide yayılmaya devam ederken, bölgeye ilişkin şaşırtıcı bir rapor yayınlandı. MTA raporuna göre İnegöl ve Yenişehir’de kömür aranmış. Yaklaşık 7 ay süren etüt ve sondaj çalışmalarına ilişkin sonuçlar bu haberimizde. İşte ayrıntılar…

Yaklaşık 10 yıldır MTA’nın Uludağ eteklerinde yer alan kırsal bölgeler ile Oylat ile Mezit arasında yer alan kırsal alanda yaptığı sondaj çalışmaları dikkat çekiyordu. Halen bölgede altın ve değerli madenlere ilişkin çalışmalar yapılırken, MTA’nın bu bölgede kömür aradığı da ortaya çıktı.

3 yıl öncesine dayanan bu araştırma Güney Marmara Bölgesi Kömür Aramaları Projesi kapsamında İnegöl-Yenişehir havzalarında yapıldı. MTA’nın Cerrah ve Gülbahçe kırsal mahallesi alanı ile Yenişehir’de ki araştırmanın 01 Nisan 2010 – 15 Aralık 2010 tarihleri arasında yapıldığı ortaya çıktı.

MTA yayınladığı raporda şu bilgilere yer verdi. “ İnegöl ve Yenişehir havzalarında Genel Müdürlüğümüze ait 9 (dokuz) adet ruhsat sahasında sondajlı kömür aramalarında toplam 6 bin 110 metre ilerleme yapılmıştır. Toplam metrajın 5bin 660 metresi yüklenici firma tarafından, 450metresi Genel Müdürlüğümüz Sondaj Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir. İnegöl ve Yenişehir bölgesinde yer alan ruhsat sahalarında yapılan sondajlarda akarsugöl çökelme ortamını yansıtan çökel istifler kesilmiş ancak ekonomik kömürleşmeye rastlanmamıştır. Sondajlar ile elde edilen verilerin ışığında ruhsatlar için terk raporları hazırlanmış ve projenin sonunda Genel Müdürlüğümüze ait ruhsatlar terk edilmiştir. Yapılan sondajların orijinal stampları, küçültülmüş stampları hazırlanmış ve tüm karotların fotoğrafları çekilerek arşivlenmiştir. İnegöl ve Yenişehir havzalarını temsilen 20 adet karot sandığı Karot Bankasına teslim edilmiştir.” denildi.