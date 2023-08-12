H.K., ablasını ziyaret amacıyla geldiği evin bahçesinde dehşet verici bir manzara ile karşılaştı. Ev sahibi olan eniştesini hareketsiz bir şekilde bulan H.K., hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yapılan inceleme sonucunda eniştenin hayatını kaybettiğini belirledi. A.G.'nin cansız bedeni, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Yetkililer, ölüm nedenini belirlemek amacıyla detaylı incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Olayın şokunu üzerinden atamayan H.K., eniştesinin ölümünü jandarmaya bildirmesiyle başlayan soruşturmanın sonuçlarını beklemeye başladı. Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Yeşilçiftlik beldesinde meydana gelen bu üzücü olay, bölge halkını derin bir üzüntüye boğdu.