CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde işbirliği görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, Gazeteci Fikret Villa'ya şunları söyledi: “Burada önemli olan ölçü Türkiye’nin geleceği ve çıkarlarıdır. Bu ölçüyü esas alan muhalefet partileri işbirliğine yönelirler. Türkiye’yi düşünen muhalefet partileri bir araya gelir.“

“BAŞKANLAR YENİDEN ADAY OLMALI”

Kılıçdaroğlu, parti içindeki tartışmalardan da bahsetti. CHP'li belediye başkanlarının çok başarılı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu; “Bu nedenle belediye başkanlarımızın yeniden aday olmalarını ve hizmetlerini sürdürmelerini istiyorum. Bu büyükşehir belediye başkanlarımız için de geçerli. Bunu kendilerine de söyledim.” dedi.