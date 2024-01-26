MALZEME LİSTESİ:

4 su bardağı un

Yarım paket yaş maya

Tuz

Su

İÇ HARCI İÇİN:

Kaşar peyniri

Dil peyniri

Sucuk

ÜZERİ İÇİN:

Tereyağı

Kuru kekik

HAZIRLANIŞI: Unu karıştırma kabına alıyoruz. Tuzunu atıyoruz, ortasını havuz gibi açıyoruz. Ortaya yaş mayayı koyuyoruz. Mayanın üzerine ılık su döküyoruz. Önce suyla mayayı eritiyoruz ve kenardan un alarak hamuru yoğuruyoruz. Kulak memesi yumuşaklığında ele yapışmaya bir hamur elde ediyoruz. Hamurdan bezeler koparıyoruz ve yuvarlıyoruz. Tezgaha un serpiyoruz, bezelerin üzerine de un serpiyoruz. Merdaneyle oval hamurlar açıyoruz. Kaşar peyniri ve dil peynirini karıştırma kabına rendeliyoruz. Sucuğu doğruyoruz ve kaşar peynirle karıştırıyoruz. Hamurların üzerine iç harcı paylaştırıyoruz. Hamurların kenar kısımlarını, harcın üzerini tamamen kapatmayacak şekilde katlıyoruz. Klasik pide görünümü veriyoruz. Uçlarını da sıkıyoruz. Yağlık kağıt serilmiş fırın tepsisine pideleri diziyoruz. Tepside mayalandırıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Pideler pişince, oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını sürüyoruz, kuru kekik serpiyoruz ve servis ediyoruz.