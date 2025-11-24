Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler halinde hazırlanan nüfus istatistiklerini kamuoyuna duyurdu.

1 Ekim itibarıyla nüfus: 85 milyon 980 bin 654

Verilere göre, 2024 yıl sonunda 85 milyon 664 bin 944 olan Türkiye nüfusu, yılın ilk 9 ayında 315 bin 710 kişi artış gösterdi. 1 Temmuz–1 Ekim arasındaki artış ise 155 bin 800 kişi olarak gerçekleşti.

Böylece Türkiye’nin nüfusu 1 Ekim itibarıyla 85 milyon 980 bin 654 kişiye yükseldi. Nüfusun yüzde 50,02’sini erkekler (43 milyon 3 bin 770 kişi), yüzde 49,98’ini ise kadınlar (42 milyon 976 bin 884 kişi) oluşturdu.