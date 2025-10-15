Türkiye'nin en uzun 2. köyü olarak bilinen ve kaplıca merkezi Oylat yolunda yer alan Hilmiye Mahallesi'nde mısır koçanı öğütme aparatı icat edildi.



Kafkasya kökenli vatandaşların yaşadığı mahallede her evde mısır unu tüketildiğinden herkesin mısır yetiştirdiği bölgede en çok yaşanan sorun ise mısırların koçandan ayrılma işlemiydi.

Bunu dertlenen mahalle sakinlerinden İzzet Öner, basit bir düzenekle saatler alan işlemi dakikalara düşürmeyi başardı.

İzzet Öner, "Özellikle mısırları koçandan ayırmak gerçekten çok zorlu bir işlemdi. Köylülerimiz topladıkları mahsulleri saatlerce koçanlarından ayırmaya çalışıyorlardı. O an aklıma bir düzenek yapmak geldi. 60 plastik su borusu üzerine 3 adet vida yerleştirdim. Mısırlar farklı boylarda olduğu için vida tercih ettim. Kısalabilir ya da uzayabilir olmasını istedim. Daha sonra şarjlı bir matkaba ucu düz olan tornavida ucu koydum ve bu sayede mısırları saniyeler içinde koçandan ayırmayı başardım. Artık saatlerce mısır ayırma işlemi olmuyor. Umarım bu yöntemle herkesin işin daha da kolaylaşır" diye konuştu.

İzzet Öner yaptığı düzeneğe ise Mısır Koçanı Öğütme Aparatı ismini koydu.