Yeni mahallede meydana gelen olayda çaydanlıktaki sıcak suyun üzerine devrildiği çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Olay Yeni Mahalle Pınar sokaktaki bir evde meydana geldi. 9 yaşındaki Ahmet D., mutfaktaki ocak üzerinde bulunan demlikten çay doldurmaya çalıştığı sırada, demlikteki kaynar su üzerine devrildi. Acılar içinde kalan çocuğun imdadına ailesi yetişti. Vücudunun çeşitli yerlerinde ikinci derece yanıklar oluşan çocuk, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Seher Yaşa