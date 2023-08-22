İnegölspor yönetimi, İnegöl AVM yönetimi ile bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirildi.

İnegölspor’a kalıcı gelirler sağlamak için yoğun mücadele veren Osman Sevim ve yönetimi istişare toplantılarına ara vermeden devam ediyor.

Daha önce Saloni Mobilya yönetimi ile bir araya gelen İnegölspor Başkanı Osman Sevim ve yönetimi son olarak İnegöl AVM yönetimi ile bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi. geldi.

İnegöl’ün önde gelen markalarının yönetimleri ile bir araya geldiklerini belirten İnegölspor Başkanı Osman Sevim, İnegölspor’umuza kalıcı gelirler oluşturmak, İnegölspor’umuzun marka değerini daha da yükseltmek için İnegöl’de ki tüm kurum kuruluş firma STK’lar ile bir araya geleceklerini ifade etti.

AYRAN PROJESİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Öte yandan İnegölspor’a kalıcı gelir sağlamak için başlantılan Bordo Beyaz Ayran projesine ise yoğun talep olduğu öğrenildi.