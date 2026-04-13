Kartepe Belediyesi tarafından Acısu Mahallesi'nde 3 bin 500 metrekarelik alan üzerinde projelendirilen tesis, bölgenin önemli spor merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 1500 metrekare kapalı alana ve 4 metre tavan yüksekliğine sahip olacak şekilde ferah bir yapıda tasarlanan kompleks, amatör sporcuların ve profesyonel kulüplerin antrenman ihtiyaçlarına cevap verecek.

Sadece spor salonu olmanın ötesinde çok fonksiyonlu bir yapı olarak planlanan merkezde; kapalı yüzme havuzu, fitness ve atletizm salonları, tırmanma duvarı, boks ve güreş ringleri ile dans ve özel branş eğitim alanları yer alacak.

Gençlerin ve sporseverlerin modern şartlarda spor yapmasına imkan tanıyacak tesisin inşasında ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor. Kompleksin, mayıs ayında tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.