İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü dolayısıyla Esenyurt'ta cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Esenyurt Belediyesi, 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü kapsamında ilçe genelindeki camilerde vatandaşlara aşure dağıttı. Esenyurt Müftülüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen programda, belediyenin aşevinde hazırlanan aşureler cuma namazının ardından cami çıkışlarında vatandaşlara ikram edildi.

İlçe genelindeki birçok camide eş zamanlı olarak yapılan organizasyonda yüzlerce vatandaşa aşure dağıtıldı. Vatandaşlar, fetih yıl dönümünde gerçekleştirilen ikramla birlik ve beraberlik duygusunu yaşadıklarını ifade etti.

Esenyurt Belediyesi yetkilileri, İstanbul'un Fethi'nin tarih açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, bu anlamlı günü vatandaşlarla birlikte idrak etmek istediklerini ifade etti. Programdan memnuniyet duyan vatandaşlar ise Esenyurt Belediyesine teşekkür etti.