Adapazarı Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Ada Pazar Güneşler Yerleşkesi, düzenlenen görkemli törenle hizmete açıldı.

Güneşler Bölgesi’nin sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılar sunacak olan bu modern tesisin açılışına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, Adapazarı Kaymakamı Oktay Kaya, AK Parti ve MHP İlçe Başkanları, teşkilatlar, Belediye Başkanları, Ticaret Borsası Başkanı, İl Müftüsü, İl ve İlçe Müdürleri, Oda Başkanları, STK Temsilcileri, hemşehri dernek başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, şehit aileleri, gaziler, mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, tesisin Güneşler Bölgesi için büyük bir kazanç olduğunu belirtti. Işıksu, “Ada Pazar Güneşler Yerleşkesi, Güneşler Bölgemizdeki hemşehrilerimizin sosyal, kültürel ve günlük ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak şekilde tasarlandı. Bu yerleşkede; Kapalı Pazar Yeri, Düğün Salonu, Etkinlik Salonu ve Bebek Bakım Odası gibi alanlarla Güneşler Bölgemizin yeni buluşma noktası olacak modern bir kompleksi hizmete sunduk” dedi.

Birlikte Adapazarı’mız için daha iyiye

Işıksu, konuşmasında genel vizyonu da vurgulayarak, "Bizler her zaman, ‘Adapazarı için ne yapabiliriz?’ sorusuyla yola çıktık. Bu doğrultuda, kıymetli hemşehrilerimizin yaşam kalitesini daha da artırmak, Adapazarı’mızın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Adapazarı Belediyesi olarak, sosyal hayatı zenginleştiren, şehir hayatına değer katan eserleri hayata geçirmek için milletimizin ihtiyaçlarını ön planda tutarak projeler geliştirdik ve hamdolsun önemli açılışlar gerçekleştirdik. Bu projenin hayata geçmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve destek veren kıymetli esnafımıza, oda başkanlarımıza ve teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Tabii tüm bu çalışmaları tek başımıza yapmıyoruz. AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz’un, Valimizin, Milletvekillerimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın, teşkilatlarımızın destekleriyle ve ekibimizin gayretiyle çalışmalarımız bereketleniyor, şükranlarımı sunuyorum. Birlikte çalışmaya, şehrimiz için daha iyisini yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Vali Karadeniz’den Başkan Işıksu’ya teşekkür

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Son bir ay içerisinde Adapazarı Belediyemizin üçüncü açılışında birlikteyiz. Açılışını yaptığımız tesislerin her biri birbirinden önemli tesisler. Biz hepimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek noktasında bir ekip ruhuyla çalışıyoruz. Bu ekip ruhu da güzel neticelere vesile oluyor. Mutlu Başkanımıza göstermiş olduğu bu gayret için özellikle teşekkür ediyorum. Pazar yerlerimizin açık Pazar yerlerinden kapalı Pazar yerlerine dönüşümü hakikaten çok önemli ve çok güzel. Ayrıca bu güzel salon da Güneşler bölgemize önemli katkılar sunacak. Kapalı Pazar Yeri ve muhteşem salonu, sosyal donatı alanlarını içeren Ada Pazar Güneşler Yerleşkemizin Adapazarı’mıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Hizmete açıldı

Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Muzaffer Kabacan, Ada Pazar Güneşler Yerleşkesi ve Kapalı Pazar Yeri için Başkan Işıksu’ya teşekkür ederek çiçek takdim etti. İl Müftüsü Mehmet Aşık’ın açılış duasıyla kurdele kesilerek Ada Pazar Güneşler Yerleşkesi resmen hizmete açıldı.