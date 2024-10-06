Adıyaman Kent Konseyi başkan adayı Erdoğan Altunbaş ve Diş Hekimleri Odası Başkanı Mahir Taştan'ın sponsorluğun, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan'ın katılımıyla uyuşturucu ile mücadeleye destek verildi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da Kent Konseyi Adayı ve Diş Hekimleri odasından uyuşturucu ile mücadeleye destek geldi.

Uyuşturucu İle Mücadele Federasyonu Adıyaman İl Başkanı Cebrail Erdil, dünyada bir çok faktörün değiştiğine dikkati çekerek, bu dönüşüm içerisinde en başta aile yapısının değişen ailenin tam olarak fonksiyonunu yerine getiremez hale geldiğini söyledi.

"Çocuklar insanlık tarihinin en kırılgan kesimidir" diyen Erdil, "Eskiden aileye bakıp çocuğu çocuğa bakıp aileyi tanıyacak emareler vardı. Ancak başta iş yaşamın değişmesi eğitim ve dijitalleşme çocukların aileden bağımsız olarak yetişmesine neden oldu. Yani yetiştirme, hayata hazırlama ve kontrol ailenin dışında gerçekleşmekte. Bu durumda aile çocuğun kontrolünü tam olarak sağlayamadığı dan ailenin yanında bazı sivil dayanışma biçimlerine de ihtiyaç duymaktadır. İşte umfed bünyesinde uyuşturucu trafiğine girmiş girmekte olan veya enerjisi yüksek potansiyeli olan bireylere elimizi uzatıyoruz. Dolayısıyla ailenin yanında olacağız toplumun yanında olacağız ve bu şekilde ülkemizi gelecek kuşaklara sağlam ulaştıracağız. Şeyh Edebali Osman Bey'e söylediği şu güzel kelimelerle bitirmek istiyorum. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, devleti yaşat ki ümmet yaşasın. Ümmeti yaşat ki dünya yaşasın" diye konuştu.