Bilecik Belediyesi ve Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü birlikteliğinde afetlere karşı riskleri azaltma toplantısı yapıldı.

İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında bilgi paylaşımı yapıldı, yapılacak çalışma ve projeler ele alındı. Belediye Başkan Yardımcısı Bilen Gökten, AFAD İl Müdürü Ali Artun, Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü birim görevlilerinin yanı sıra AFAD İl Müdürlüğü çalışanlarının katıldığı toplantıda, afetlere karşı risklerin azaltılması konularında değerlendirmeler yapıldı.

Oluşabilecek afetlere karşı risklerin ve zararın en az seviyede oluşabilmesi için birçok başlıkta konunun ele alındığı değerlendirme toplantısının belirli takvim dahilinde önümüzdeki dönemlerde de yapılacağı belirtildi.