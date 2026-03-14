Teklifte ayrıca hobi bahçelerine elektrik, su ve doğalgaz aboneliği verilmemesi, alkollü içkilere yönelik yeni düzenlemeler yapılması ve şeker pancarında sözleşmeli üretim şartı getirilmesi de yer alıyor.

Tarım ve orman alanını kapsayan 29 maddelik kanun teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Düzenlemeye göre, orman kadastro çalışmaları sonucunda tapuları “devlet ormanı” sınırları içinde kalan ya da kadastro tespitleri dava konusu olan yaklaşık 80 bin taşınmazla ilgili mülkiyet sorunu giderilecek. Söz konusu düzenlemenin yaklaşık 3 milyon vatandaşı ilgilendirdiği ifade edildi.

Tapu şerhleri kaldırılacak

Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre, bu kapsamda tapu kütüklerindeki orman şerhleri kaldırılacak, daha önce iptal edilen taşınmazlar hak sahiplerine iade edilecek. Abdullah Güler, düzenlemenin 129 bin hektar alanı kapsayan uyuşmazlıklar nedeniyle oluşan mali yükü azaltacağını söyledi.

Hobi bahçesine abonelik yasağı

Teklife göre, "hobi bahçesi" adı altında tarım alanlarının hukuka aykırı bölünmesini önlemek amacıyla tarımsal amaç dışındaki kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi yasaklanacak. İzin alınmadan tarım arazilerine yapılan yapılara elektrik, su ve doğalgaz bağlanamayacak. Yasağa aykırı abonelik sağlayan kurumlara her abone için 100 bin lira ceza verilecek, abonelik iptal edilmezse ceza her ay tekrarlanacak.

Teklife göre, alkollü içki üreticilerinin marka ve logolarını kullanarak etkinliklere sponsor olması ve bu yolla dolaylı reklam yapması yasak kapsamına alınıyor. Ayrıca saat 22.00 ile 06.00 arasında uygulanan alkol satış yasağının ihlali durumunda ceza kesme yetkisi mülki amirlere verilecek.

Düzenleme kapsamında şeker pancarında sözleşme yapılmadan ekim yapılmasına izin verilmeyecek. Yerli tütün kullanım zorunluluğunu yerine getirmeyen firmalara uygulanan yaptırımlar da artırılacak. Bunun yanı sıra, belgesiz şekilde nakledilen hayvanların doğrudan kesime gönderilmesi yerine kayıt altına alınarak işlem yapılmasının önü açılacak.