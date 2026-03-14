Orman sınırları içerisinde kalan tapulu arazilere ilişkin mülkiyet sorununun giderilmesi planlanıyor. Yapılacak düzenlemeyle yaklaşık 80 bin tapulu taşınmazın durumu netliğe kavuşacak. Böylece 516 milyar liralık zararın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Orman kadastro sınırları içerisinde kalan yaklaşık 80 bin tapulu taşınmaz bulunduğu belirtiliyor. Bu alanların toplam büyüklüğünün ise yaklaşık 129 bin hektar olduğu hesaplanıyor. Devlet ormanı olarak belirlenen ancak tapusu özel kişiler adına kayıtlı olan taşınmazların tapuları mahkeme kararlarıyla iptal edilerek hazine adına geçiriliyor. Tapuları iptal edilen vatandaşlar ise devlete karşı tazminat davası açıyor.

Orman olarak sınırlandırılan özel mülkiyete konu yaklaşık 80 bin parselden 49 bini için dava açıldı. Kalan 31 bin parsel için de dava açılması planlanıyor. Vatandaşların açacağı tazminat davaları ile birlikte açılacak toplam dava sayısının 80 bin adet olacağı tahmin ediliyor.

3 HEKTARDAN KÜÇÜK İSE ORMAN SAYILMAYACAK

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu 29 maddelik kanun teklifiyle tazminat davalarının ve hazine zararının önüne geçilmesi hedefleniyor. Teklifle 3 hektardan küçük alanlar orman sayılmayacak. 3 hektar ve üzerindeki ağaçlık kısımlar özel orman sayılacak.

TEKLİF YÜRÜRLÜĞE GİRİNCE 2 YIL İÇİNDE BAŞVURANLARA TAZMİNAT İADESİ

Şartları taşıyan taşınmazların tapularındaki orman şerhleri kaldırılacak. İptal edilen taşınmazların tapularının hak sahiplerine iade edilmesi için, teklif yürürlüğe girdikten sonra 2 yıl içinde devlete başvurulacak. Devletin tazminat ödemediği tapular doğrudan iade edilebilecek. Tazminat ödenen tapuların iadesi için vatandaş tazminatı geri ödeyecek.