Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sabah sporu yaparken dikkat çeken bir olay yaşandı. Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki mesire alanında yürüyüş yapan Hasan Hacıoğlu, çınar ağacında bir karartı fark etti. Yaklaştığında, karartının bir arı kolonisi olduğunu gören Hacıoğlu, durumu arkadaşına bildirdi ve sepetli vinç yardımı istedi.

Yardımın gelmesiyle birlikte Hacıoğlu, arıların sokmaması için koruyucu elbise giyerek ve duman kullanarak arıları sakinleştirdi. Operasyon sonucunda arıları ve kovanı ağaçtan zarar vermeden almayı başaran Hacıoğlu, arıları kış aylarında ölmemeleri için koruma altına aldı. Kovandan yaklaşık 15 kilo bal elde edildiği belirtildi.

Hacıoğlu, arıların genellikle ağaç kavukları veya kayaları tercih ettiğini ve bu operasyonun arıların korunması açısından önemli olduğunu vurguladı.