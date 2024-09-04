Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Eylül ayına özel olarak T10X modeli için dikkat çekici bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, T10X modeli için iki farklı kredi seçeneği sunuluyor. Kullanıcılar, 700 bin TL kredi için 12 ay vadede %0 faiz ya da 30 ay vadede %2,29 faiz oranıyla ödeme yapabilecek. Bu kampanya, sıfır araç pazarında hareketliliğe neden olmasına zemin hazırlıyor ayrıca ikinci el pazarını da etkiliyor.BURSA (İGFA) - Togg’un duyurduğu bu kampanya, özellikle yeni teknolojiye sahip, donanımlı araç arayan müşteriler için cazip fırsatlar sunuyor. GSR II uyumlu tüm T10X modelleri ile sınırlı sayıda GSR I uyumlu versiyonlar, kampanya kapsamında satışa sunulmuş durumda. GSR II regülasyonu ile akıllı şerit takip sistemi, şeritten ayrılma uyarısı, ön çarpışma uyarısı ve acil durum frenleme sistemi gibi gelişmiş güvenlik özellikleri, bu modellerde standart olarak yer alıyor.

Kampanyanın duyurulmasıyla birlikte sıfır araç piyasasında gözle görülür bir hareketlilik yaşanması beklenirken, ikinci el araç satışlarında da etkiler olması bekleniyor. Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan ikinci el ve sıfır araç satışı yapan galerici esnafı Yasin Usta, Togg’un bu hamlesinin sektörde nasıl bir yankı uyandırabileceğini anlattı.

“SIFIR ARAÇLARA TALEP ARTABİLİR, İKİNCİ EL PİYASASI DA HAREKETLENEBİLİR”

Usta, Togg’un kampanyasının sıfır araç satışlarına büyük bir ivme kazandıracağını öngördüğünü belirterek, “Togg’un Eylül kampanyası, özellikle yerli üretim araç arayan ve teknolojiyi yakından takip eden müşteriler için büyük bir fırsat sunuyor. Bu tür kampanyalar, sıfır araç pazarında ciddi bir hareketlilik yaratıyor.” dedi.

İkinci el araç pazarının da bu kampanyadan dolaylı olarak etkileneceğini vurgulayan Usta, “Sıfır araçlara olan talep artarken, bu durum ikinci el pazarında da bir hareketlilik yaratabilir. Togg gibi donanımlı araçlar tercih edildiğinde, eski araçlarını satmak isteyenlerin sayısı artacaktır. Bu da ikinci el pazarına yeni araçların girmesine neden olabilir.” ifadelerini kullandı.

Özellikle Togg’un sunduğu ek özelliklerin Trumore uygulaması üzerinden aktif edilebilmesi, kullanıcı alışkanlıklarına göre özelleştirilebilen bir sürüş deneyimi sunması, tüketiciler için önemli bir cazibe unsuru. Bununla ilgili ise Usta, “Bu tür teknolojik yenilikler, özellikle genç sürücülerin ilgisini çekiyor. Teknolojiyle iç içe olan yeni nesil, bu tür özelliklere sahip araçları tercih ediyor.” ifadeleri ile kampanyanın önemine dikkat çekti.