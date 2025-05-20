Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İnsan Kaynakları Öğrenci Topluluğu’nun her yıl düzenlediği ve alanında değer oluşturan girişimcilerin ağırlandığı "Girişimciye Dair" etkinliğinin bu yılki konuğu Hayat Hastanesi Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul oldu.

BUÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde yer alan Piyade Uzman Çavuş Ferhat Demir Salonu’nda düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak katılan, Uzm. Dr. Ahmet Özkul sağlık sektöründeki girişimcilik yolculuğunu ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Yaklaşık 50 yıldır sağlık alanında önemli çalışmalara imza atan, Türkiye Hayat Sağlık Vakfı’nın kurucusu olan, Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu’nda da yer alan Uzm. Dr. Ahmet Özkul, üniversitenin rektörlüğü, dekanlıkları ve tıp fakültesiyle aktif iş birlikleri yürüttüklerini dile getirdi. Etkinlikte iş hayatındaki tecrübelerini aktaran Özkul, "Bursa Büyükşehir Huzurevi Vakfı Yönetim Kurulu’nda birlikte görev yaptığımız Diş Hekimi Gürkan Kaya ve Ercüment Özekin, beni yalnız bırakmadılar geldiler. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum" diyerek söze başladı.

Konuşmasında girişimciliğin temel niteliklerine değinen Uzm. Dr. Özkul, "Girişimci, risk alarak yenilik yapan ya da mevcut durumu geliştiren kişidir. Sadece iş kurmak değil, topluma katkı sağlayacak yapılar da oluşturmak gerekir. Biz de bu amaçla Türkiye Hayat Sağlık Vakfı’nı kurduk. Hayata not düşmek, tecrübelerimizi gençlere aktarmak için bir kitap da yazdık" dedi.

Gençlere yönelik önerilerde bulunan Uzm. Dr. Özkul, meslek seçiminde tutkuyla hareket edilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Sevdiğiniz işi yaparsanız başarı da kendiliğinden gelir" ifadelerini kullandı.

Girişimciliğin sadece fikir değil, değer, amaç, sabır ve adanmışlık gerektirdiğini vurgulayan Uzm. Dr. Özkul, "Bir hedefiniz olmalı. Toplumsal sorumluluk taşımalı ve idealist bir bakış açısına sahip olmalısınız. Benim de hayatım boyunca hep bir amacım oldu. Girişimciler kararlı, sabırlı ve öğrenmeye açık olması gerekiyor. Üniversite ile iş dünyası arasındaki bağın güçlendirilmesi önemli. Gençlerin iş hayatına daha öğrencilik döneminde hazırlanması gerekiyor. Üniversite-sanayi iş birliği çok önemli. Biz Hayat Hastanesi olarak her zaman gençlerin yanında olmaya hazırız" diye konuştu.

Uzm. Dr. Özkul ayrıca, iş dünyasında sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için yapılandırmanın gerekliliğini vurgularken, bilgiye ve etik ilkelere olan bağlılığın başarıda belirleyici olduğunu söyledi.

Uzm. Dr. Özkul, konuşmasının sonunda öğrencilere, Dr. Murat Kuter’in "Dr. Ahmet Özkul: Sağlığa ve Topluma Adanmış Bir Ömür", Hüseyin Algül’ün "Kabirleri Bursa’da Olan Osmanlı Sultanları, Emir Sultan, Süleyman Çelebi" ve Mehmet Sılay’ın "Yaşatma Aşkına Gönül Verenler" adlı eserlerinden hediye etti.

Etkinliğin sonunda, katkılarından dolayı Hayat Hastanesi Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul’a Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencileri tarafından plaket takdim edildi.