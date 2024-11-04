Aile hekimleri, ebe ve hemşireleri, 1 Kasım tarihinde yürürlüğe giren Aile Hekimleri Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğini protesto etmek için 5-6 ve 7 Kasım tarihlerinde 3 günlüğüne iş bırakıyor. Yurt genelinde aile hekimleri, ebe ve hemşireleri yönetmeliğin geri çekilmesini, yeni yönetmeliğin kendilerinin de görüşü alınarak hazırlanmasını istiyor.ANKARA (İGFA) - Aile hekimleri, ebe ve hemşireleri 5-6-7 Kasım 2024 tarihlerinde yurt genelinde iş bırakıyor.

1 Kasım tarihinde yürürlüğe giren Aile Hekimleri Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin geri çekilmesini, yeni yönetmeliğin kendilerinin de görüşü alınarak hazırlanmasını isteyen aile hekimleri, ebe ve hemşireler iş bırakma eylemi ile seslerini ve taleplerini Sağlık Bakanlığı’na duyurmaya çalışıyor.

Aile hekimleri, ebe ve hemşirelerinin üyesi bulunduğu Birlik ve Dayanışma Sendikası konuyla ilgili açıklamasında 19 Ekim’de Ankara’da gerçekleşen büyük mitingde yönetmelikle ilgili itirazlarını açıkladıkları halde bakanlığın yönetmeliği 1 Kasım’da yürürlüğe sokma konusunda ısrarcı davrandığına dikkat çekildi.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, Sağlık Bakanlığının bu tavrıyla adeta kendilerine “hodri meydan” dediğini belirterek, “Bu çağrıya kayıtsız kalmamız mümkün değildi, biz de meydanlardayız, iş bırakıyoruz” dedi. Dr. Derya Mengücük, bu yönetmelikte yer alan ve meslek onurunu zedeleyen tarafların kabul edilemez olduğuna dikkat çekerek, yönetmeliğin toplum sağlığına, koruyucu sağlığa ve insan sağlığına hiçbir katkısı olmadığını söyledi.

Dr. Derya Mengücük, söz konusu yönetmelikte yer alan değerlendirme ve ücretlendirme kriterlerinin bilim ve tıpla bir ilgisi olmadığını belirterek, "Bu ölçüler hem meslek onurumuzu zedeleyici, hem de hekim, ebe ve hemşirelerin istek ve iradesi dışındaki koşulları dayatarak ücretlendirme öngörüyor. Örneğin 6 ay süre ile hastanın aile sağlık merkezine başvurmaması halinde ücrette kesintiye gidiliyor. Dünya literatüründe asla böyle bir şart söz konusu değil. Yine bizim isteğimiz dışında gerçekleşen başka bir durumda daha kesinti öngörülüyor. Hastaların aile sağlık merkezi dışındaki sağlık tesislerine başvuruların sayısı 7 ile sınırlandırılıyor. Oysa her sağlık sorununu bizim çözmemiz mümkün değil. Mecburen çözemediğimiz durumlarda hastayı hastaneye branş uzmanlarına yönlendirmek durumundayız. Buna sayı kısıtlaması getirilmesi hastalar için de sakıncalı. Hekim kanaatine ve tedavi hürriyetine müdahale söz konusu ve biz mesleğimizin ilkelerine sahip çıkmakta ısrarlıyız" diye konuştu.

Sağlık bakanının yönetmelik hazırlanırken uzun bir hazırlık süreci geçirildiğini ve iki aile hekiminden görüş alındığını söylediğini hatırlatan Dr. Derya Mengücük, 60 bin çalışanı bulunan bir salanı yakından ilgilendiren bir konuda sadece iki aile hekiminden ya da iki bürokrattan görüş alınmasının sağlıklı ve doğru olmadığını açıkladı. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük “Tüm meslek örgütleri ve sahada çalışanlar olarak hazırlanacak yönetmelikte söz sahibi olmak ve görüş bildirmek istiyoruz. Bölgeye, nüfusa ve nüfus yapısına göre ortaya çıkan sorunlar ve gereklilikler üzerinden yeni yönetmeliğin hazırlanmasını istiyoruz” dedi.