Sivas'ta bahçesindeki kavakların kesilmesi nedeniyle eşiyle tartışma yaşayan kadın, babasının İstanbul'daki evine döndü. Kadının babası ile damadın kardeşleri arasında Sultanbeyli'de çıkan tartışma cinayetle bitti. Kadının babası, kızının eşinin iki kardeşini silahla vurdu. Yaralılardan biri yaşamını yitirirken, diğeri ağır yaralandı.

Sivas'ta bahçesindeki kavakların kesilmesi nedeniyle eşiyle tartışma yaşayan kadın, babasının İstanbul Sultanbeyli'deki evine döndü. Kadının babası ile damadın kardeşleri arasında Sultanbeyli'de çıkan tartışma ölümle bitti. Sivas'ın Suşehri ilçesinde iddiaya göre bahçedeki kavakların kesilmesi nedeniyle karı koca arasında tartışma çıktı.

Eşiyle anlaşamayan kadın, İstanbul Sultanbeyli'de yaşayan babası K.B.'nin evine geldi. K.B., kızının eşinin kardeşleri olan R.B. ve İsmail Hakkı Bulut ile bugün öğle saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki Barbaros Caddesi üzerinde karşı karşıya geldi.

Husumetli iki grup arasında çıkan tartışmada R.B. ile İsmail Hakkı Bulut, amcaları olan K.B. tarafından silahla vurularak yaralandı. Yaralılar kendi imkanları ile hastaneye giderek tedaviye alındı.

İsmail Hakkı Bulut hastanede yaşamını yitirirken, R. B.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.