Fiba CP’nin yatırımcısı olduğu ve yönetimini de üstlendiği İnegöl AVM, yeni öğretim sezonuna 9 – 10 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek ‘Kral Şakir’ etkinliği ile merhaba diyor.

Çocukları ve aileleri her ay yeni etkinlik ve kampanyalarla buluşturan İnegöl AVM; yeni öğretim döneminde de eğlencenin kalbi olmaya devam ediyor. 9 – 10 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek etkinlik ile İnegöl AVM, ‘Kral Şakir’ ile hayranlarına unutulmaz bir buluşma imkanı sunuyor.

Çocukların sevgilisi Kral Şakir, 16.00, 18.00 ve 20.00 olmak üzere 3 seansta minik hayranlarıyla kucaklaşacak. Dünyanın hızla gelişen trendlerine uyum sağlayarak müşterilerine benzersiz deneyimler sunan Fiba CP’nin yatırımcısı ve yöneticisi olduğu İnegöl AVM, ilçenin ve çevrenin tek AVM’si olarak sosyal ve ekonomik hayata önemli katkı sağlamaya devam ediyor.