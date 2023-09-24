Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklette 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Alanyurt istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde Orhan T.(45) yönetimindeki 16 AND 436 plakalı otomobile Özdilek Köprülü Kavşağı üzerinde arkasında seyir halinde olan Muhsin K. (27) yönetimindeki 16 KNA 15 plakalı motosiklet çarptı. Kaza sonucu yere düşerek yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Sevdanur K. (26) ile Berra K. (3) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi

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