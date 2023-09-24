Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ikamet eden 43 yaşındaki Bahadır Kuzey, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Kayseri İstinaf Mahkemesi, dava dosyasındaki delillerin yetersizliği nedeniyle Bahadır Kuzey'in 23 ay 23 gün hapis cezasının ardından beraatine karar verdi.

Bahadır Kuzey, yaşadığı haksız hapis cezasının ardından yaptığı açıklamada, ""2021 yılında pandemi zamanında arkadaşlarımla Sivas'a gezmeye gittik. Polisler bizi orada uyuşturucu ticaretinden dolayı gözaltına aldı. Yapmadığım bir suçtan dolayı bir türlü kendimi izah edemedim. 23 ay 23 gün cezaevinde kaldım. Ama en sonunda suçsuz olduğum anlaşıldı, beraat ettim. Hakkımı arıyorum. Bana iftira atıldı. Mahkeme bana 18 yıl hapis cezası verdi ve hayatımı kararttı. İşlerim aksadı ve maddi manevi çökmüş durumdayım. Hakkımı arıyorum. İnsanlara da kendimi anlatamıyorum. Herkes bana suçlu gözüyle bakıyor. Suçsuzluğum ispatlandı ama bunu insanlara anlatmak zor. Ben kendimi ifade edene kadar 23 ay geçti. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Adalet tecelli etti ama biraz geç etti" dedi.

Olay, Şarkışla ilçesinde yaşayan ve güneş enerjisi su ısıtma sistemleri işiyle uğraşan Bahadır Kuzey'in 2021 yılında arkadaşları Cem İlhan (45) ve Mesut Durmuş (37) ile birlikte Sivas il merkezine gezmeye gitmesiyle başladı. Bu gezinti sırasında, polislerin kendileri hakkında uyuşturucu ticaretiyle ilgili bir ihbarı değerlendirmesi sonucu Bahadır Kuzey ve arkadaşları gözaltına alındı.

Yapılan operasyonda Cem İlhan'ın üzerinde 106 gram metamfetamin, hassas terazi ve bir tabanca ele geçirildi. Tutuklanan üç şüpheli, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı ve 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Kayseri İstinaf Mahkemesi, delil yetersizliği sebebiyle Bahadır Kuzey'in beraat etmesine karar verdi.