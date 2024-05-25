AK Parti Edremit İlçe Başkanı Murat Tuna, 17 Mayıs 2024 tarihli ve 32549 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ dahilinde Balıkesir’de belediyelerin yerel basını mağdur ettiği konusu ile ilgili bir basın toplantısı gerçekleştirdi. AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı’nda gerçekleşen basın toplantısına, Edremit’te hizmet veren yerel ve ulusal medya mensupları ve yerel gazete sahipleri katıldı.

Basın meslek kuruluşlarının da gündemde tuttuğu ‘Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ dahilinde belediyeler tarafından mağdur edildiği öğrenilen yerel basının yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Murat Tuna, “Bugün burada halkın sesi, gözü, kulağı olan ve sadece doğruları gündeme getiren yerel basınımızın yaşadığı mağduriyeti tartışmak, çözümü noktasında da fikir birliğine varıp elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu bildirmek için toplandık. ‘Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ kapsamında Balıkesir’de belediyelerin yerel basını mağdur ettiğini öğrendik. Tasarruf tedbirlerini yanlış anlayan belediyelerimiz olduğunu düşünüyorum. Yayınlanan genelgenin basına ne kadar zarar verdiğini anlayabilmek, gerekirse milletvekillerimize de bunu anlatabilmek için buradayız. Her belediyenin bir bütçesi var. Basına da bir bütçe ayrılıyor. 2024 bütçelerinde basına ayrılmış bir bütçe var. Şimdi belediyeler, tasarruf tedbiri diyerek basına vermeyecekleri paraları nereye harcayacaklar? Basın emekçilerinin haklarını kesiyorlar ama her belediyenin takviminde konserler var, fuarlar var. Basın emekçilerinin emeklerinin karşılığını tasarruf tedbirlerini mazeret gösteren belediyelerin mazeretleri bence mazeret değildir. Belediyelerin basına ayırdığı paralar nereye harcanacak? Mesela Ali Kemal Deveciler, Büyükşehir Belediye Meclislerinde ortalıkta kuyruğuna teneke bağlanmış deli dana gibi dolaşıyor. Ama sonra basın emekçilerine gelince tasarruf tedbirlerini uyguluyoruz diyorlar. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte özellikle CHP’li belediyelerin bu konuyu hükümete karşı algı oluşturmak için uyguladıklarını düşünüyorum” diye konuştu.

Tasarruf tedbirleri kapsamında mağdur olan basın kuruluşlarının mağduriyetinin çözümü noktasında, üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade eden AK Parti İlçe Başkanı Murat Tuna, “Bu tasarrufu Edremit Belediyesi uyguluyorsa önümüzdeki meclis toplantısında önerge vererek gündeme getiririz. Tüm belediyelerimize hatırlatmak istiyorum; basın emekçileri ile tasarruf etmeyin. Tasarrufa önce konserleri, fuarları iptal ederek başlayın” dedi.

Tasarruf tedbirleri konusunda belediyeler tarafından mağdur duruma gelen yerel basının sıkıntılarını gerekli tüm mecralarda ifade etme ve konunun takipçisi olma sözü veren AK Parti Edremit İlçe Başkanı Murat Tuna’ya basın mensupları teşekkür etti. Bazı gazete sahipleri, “Yerel basının mağduriyeti karşısında siyaset gözetmeksizin bizlerin yanında yer alıp haklarımızı savunma sözü veren AK Parti İlçe Başkanı Murat Tuna’ya teşekkür ediyoruz. Yerel basına desteklerini esirgemeyen Tuna’ya minnettarız” şeklinde konuştular.