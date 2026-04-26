Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü paylaşacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl ocak ve temmuz aylarında maaş zammı alırken, bu artışlarda 6 aylık enflasyon oranları belirleyici rol oynuyor. 2026 yılının ilk üç ayında açıklanan enflasyon rakamları ise ocakta %4,84, şubatta %2,96 ve martta %1,94 olarak gerçekleşmişti. Nisan verilerinin de açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon farkı netleşmiş olacak.

Dördüncü, beşinci ve altıncı ay enflasyon verilerinin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 15 seviyesinde bir enflasyon farkı oluşabileceği değerlendiriliyor. Bu artışın aynı oranda maaşlara yansıması durumunda, temmuz ayında 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının 23 bin liraya yükselmesi bekleniyor.

SGK uzmanı Özgür Erdursun, kişisel YouTube kanalında, en düşük emekli aylığının 23 bin liraya yükselmesini beklediğini ifade etti.