Akaryakıt fiyatlarında indirim rüzgar devam ederken bu kez bir indirim haberi de motorin için geldi.

Akaryakıta peş peşe indirimler geliyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİNE PEŞ PEŞE İNDİRİM

2 lira 10 kuruşluk indiriminde ardından gece yarısı itibarıyla benzinde 1 lira 17 kuruşluk bir fiyat indirimi gerçekleşti.

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Motorinde ise 7 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 92 kuruş indirim gerçekleşecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.