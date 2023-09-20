Günümüz teknoloji çağında bir evde olmazsa olmaz şeylerden bir tanesi de televizyondur. Ve günümüz televizyonunun olmazsa olmazı da akıllı olanıdır. Artık neredeyse tüm televizyonlar akıllı. Ancak bu akıllı televizyonların da belli başlı özellikleri bulunuyor. Örnek verecek olursak, bazı televizyonlar akıllı olarak satılsa da, Netflix, YouTube gibi video platformlarını desteklemeyebiliyor. Sizler akıllı televizyon seçerken zorlanmayın diye, akıllı televizyon alırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor bu yazımızda anlattık.

Markette Durana Göre Değil, Salona Uyana Göre Alın

Teknoloji marketlerinde bulunan televizyonlar insanların göz zevkine hitap etmesi açısından özel bölgelere koyuluyor. Bu bölgeler televizyonun daha şık gözükmesini sağlıyor. Ancak bu televizyonu alan insanlar eve getirdiklerinde hayal kırıklığına uğrayabiliyor. Markette şık duran televizyon, müşterinin salonundan daha büyük durduğu için kötü durabiliyor. Bu nedenle televizyon alırken markette nasıl durduğuna değil, salonda nasıl duracağına bakmak gerekiyor.

Her maddeyi uzun uzun anlatmak yerine sizler için anlaşılır bir sıralı madde yapıyorum,