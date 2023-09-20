Li-Fi Nedir? 5G Li-Fi ilişkisi

Günümüzde internet erişimini çoğu kişi kablosuz olarak kullanıyor. İnternet hızının gün geçtikçe daha hızlı olduğu bir dönemde, hayatımıza yeni teknolojiler giriyor. Bu teknolojilerden bir tanesi ise Li-Fi teknolojisidir. Li-Fi kablosuz bağlantı teknolojisi, şimdi internet kullanıcılarına daha hızlı bir şekilde internete girme fırsatı sağlıyor. Çok insanın kullanmış olduğu Wi-Fi teknolojisi ise her dijital ortamda kullanılıyor. Fakat bazı zamanlar bu teknolojinin yetersiz kaldığı zamanlar oluyor. Bu teknolojiden daha iyi olan Li-Fi teknolojisi, ışığı kullanarak verilerin aktarılmasını sağlıyor.

Li-Fi Nasıl Çalışıyor?

Bu yeni teknoloji aynı Wi-Fi gibi bir veriyi, elektromanyetik şekilde transfer etmektedir. Bu iki teknoloji arasındaki fark ise, Wi-Fi teknolojisi radyo dalgalarını kullanırken, bu yeni teknoloji görünen ışığı kullanıyor. Bu iki teknoloji arasındaki fark ise kilit noktadır. Bu yeni teknolojinin çalışması için bazı şeylere gerek duyuluyor. İhtiyaç duyulan ekipmanlar şunlardır.

.1 adet ışık alıcı foto

.Dedektör

.Alınacak olan sinyali veriye çevirmek için gerekli ekipman

Bu yeni teknolojinin çalışması için gerekli olan ekipmanlardır. Görünür ışık iletişim sistemleri sınıfına giren bu yeni teknoloji, bu ekipmanlar ile düzgün bir şekilde çalışmaktadır.

Çalışma Süresi Hakkında

Li-Fi kablosuz internet bağlantı teknolojisinin çalışma süresi, zamanla azaltılabileceği gibi uzatılabiliyor. Bu işlem ise led lambalarının yardımı ile yapılıyor. Led lambaları yarı iletken olma özelliği sağlaması ile, gönderdiği enerijiyi insanın algılamasının zor olacağı şekilde hızlı yollayabiliyor. Bu işlemi oldukça kısa süre içerisinde yapıyor. Bu işlem sırasında led lambalarında bulunan sinyal işleme donanımı ile veriler iletilebilir hale geliyor. Işık ısınlardında yaşanan bazı farklılıklar ise, gönderilmiş cihaz tarafından foto-dedektör yardımı ile toplanıyor.

Bu Teknolojinin İnsanlara Faydaları

Bu yeni internet kablosuz bağlantı teknolojisinin insanlara faydaları oluyor. Bu faydalar şu şekilde oluyor.

.Wi-Fi bağlantısı gibi, radro frekanslarına ihtiyaç duyulmadığı için yaklaşık 10.000 kat daha fazla kullanım kapasitesi sağlıyor.

.100 taneden fazla cihazın aynı anda internete bağlanmasına olanak sağlıyor.

.Bu şekilde ise nesnelerin internetinin hayata geçmesine yardım ediyor.

.Veri iletişimi ile beraber, ışıklandırma görevini tek bir cihazdan yaptığı için daha fazla enerji sağlıyor.

Bunların haricinde ise insan sağlığına birçok faydası oluyor. Bunların başında ise kanser ve baş ağrısı gibi Wi-Fi teknolojisinin neden olduğu şeyleri ortadan kaldırıyor. Bu yeni teknoloji, saniye de 224 Gbps veri transferi hızına ulaşmayı sağlıyor.

Nerelerde Kullanılabilir?

Bu yeni teknoloji, Wi-fi kablosuz internet bağlantısının kullanıldığı bütün yerlerde kullanılabiliyor. Bu kullanılan yerlerin haricinde ise farklı şekillerde de kullanılmaktadır. Kullanım alanları arasında; marketler ve müzelerde kullanılabileceği gibi evlerde, hastaneler de, uçaklar da kullanılabiliyor. Wi-fi teknolojisinin ulaşmakta zorluk çektiği kırsal alanlarda bu yeni Li-fi teknolojisini kullanmanız mümkün oluyor. Kırsal alanlara kadar ulaşmasının nedeni ise, teknolojinin çalışmasını sağlayan ışık kaynağının yeterli şekilde olmasıdır.

Dezavantajları Bulunuyor mu?

Her teknolojinin insanlara faydası olduğu gibi bu yeni teknolojinin de faydası gibi zararı da bulunuyor. Bilinen en büyük dezavantajı, kullanım esnasında led ampullerinin açık kalmak zorunda olmasıdır. Kullanım esnasında duvarlar arkasına sinyal geçmeyeceği için, her odada ayrı ayrı ışığın yanması gerekiyor. Bu ortaya çıkan durum ister istemez elektrik masrafının fazla olması gibi hoş olmayan bir durum ortaya çıkarıyor.

Neden Li-Fi Teknolojisi Kullanmak Gerekiyor?

Her ne kadar elektrik olarak biraz masraflı olsada, bu yeni teknolojinin oldukça fazla faydası bulunuyor. Ekolojik denge ile uyumlu olması bu yeni teknolojinin kullanılmasının gerekli olduğunu gösteriyor. Bunun haricinde ise insan sağlığına hiçbir şekilde zararı olmaması, Li-fi teknolojisine ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Herhangi elektromanyetik yayma problemi bulunmuyor. Hastane gibi hassas mekanlar da rahatlıkla kullanılıyor. Wi-fi ve 4,5G teknolojilerinin üzerinde bulunan bu yeni teknolojinin kullanılması bu sebeplerden dolayı gereklidir.