Akmerkez’de 25 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek “Le Petit ile Sömestir Atölyeleri”nde çocuklar, çeşitli el becerileri ve etkinliklerle vakit geçirecek. Ayrıca, sağlıklı beslenme konusunda uzman Seda Sümer’in rehberliğinde düzenlenecek atölye, çocuklara lezzetli ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmayı amaçlıyor.

Akmerkez, 25 Ocak ile 3 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklerle, çocukları ve ailelerini ağırlıyor. Gurme Bebek sayfasının sahibi Seda Sümer ile düzenlenecek olan sağlıklı beslenme atölyesi, 31 Ocak ve 2 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Saat 11.30 ve 12.45’te iki farklı seansla düzenlenecek atölyede çocuklar, beslenme konusunda bilinçlenirken lezzetli tariflerle tanışacaklar.

Akmerkez Etkinlik Alanı’nda düzenlenecek “Le Petit ile Sömestir Atölyeleri”, 3 yaş ve üzeri çocuklara yönelik birbirinden özel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Atlı karınca yapımı, çiçekli kapı çelengi ve yelkenli yapımı sanat atölyeleriyle çocuklar hayal güçlerini geliştirirken el becerilerini de artıracak. Ayrıca çorap kukla yapımı, kilden heykeller yapımı ve çanta tasarımı sanat atölyesi gibi etkinliklerde çocuklar kendi üreticiliklerini konuşturacaklar. Uçurtma, şapka tasarımı ve rüzgâr çanı etkinliği ile de çocuklar keyifli vakit geçirecekler.

Program ise şöyle:

25 Ocak Perşembe

11.00 Çorap Kukla Yapımı Sanat Atölyesi

14.00 Kilden Heykeller Yapımı Sanat Atölyesi

16.30 Çanta Tasarımı Sanat Atölyesi

26 Ocak Cuma

11.00 Atllı Karınca Yapımı Sanat Atölyesi

14.00 Çiçekli Kapı Çelengi Yapımı Sanat Atölyesi

16.30 Yelkenli Yapımı Sanat Atölyesi

27 Ocak Cumartesi

11.00 Uçurtma Sanat Etkinliği

14.00 Şapka Tasarımı Sanat Etkinliği

16.30 Rüzgar Çanı Etkinliği

30 Ocak Salı

11.00 Şapka Tasarım Etkinliği

14.00 Yelkenli Yapımı Sanat Atölyesi

16.30 Atllı Karınca Yapımı Sanat Atölyesi

1 Şubat Perşembe

11.00 Çanta Tasarımı Sanat Atölyesi

14.00 Rüzgar Çanı Etkinliği

16.30 Kilden Heykeller Yapımı Sanat Atölyesi

3 Şubat Cumartesi

11.00 Yelkenli Yapımı Sanat Atölyesi

14.00 Çanta Tasarımı Sanat Atölyesi

16.30 Çiçekli Kapı Çelengi Yapımı Sanat Atölyesi