Keçiören Belediyesi, JCI Ankara ve Başkent Gençlik Meclisi’nin desteğiyle hayata geçirilen “AI4Youth: Yapay Zeka Çağının Genç Liderleri Projesi” ile 14-18 yaş arası gençleri yapay zeka okuryazarlığı, dijital etik, sistemik düşünme ve liderlik becerileriyle donatmaya başladı.ANKARA (İGFA) - Fırsat eşitliği ilkesiyle tamamen ücretsiz olarak düzenlenen eğitim programının ilk seansına Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç da katılarak, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ın her zaman gençlerin yanında olduğunu belirterek öğrencilere başarılar diledi.

Gençlere teknolojiyle gelecek fırsatı

Keçiören’de yaşayan gençlerin yalnızca teknoloji tüketicisi değil, aynı zamanda toplumsal fayda odaklı, çözüm üreten teknoloji liderleri haline gelmelerini sağlamak için yürütülen programa 14-18 yaş arası 20 lise öğrencisi katıldı. 11-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimlerde gençler, kapsamlı bir eğitim programından geçti. Eğitimin başlangıcında, “Yapay Zekayı Anlamak” modülüyle yapay zekanın tarihçesi, makine öğrenmesi ve günlük hayattaki uygulamaları ele alındı.

Ardından “Yapay Zeka ve Etik” oturumunda veri yanlılığı, dijital etik ve veri güvenliği konuları işlendi. Eğitimlerde, problem çözme ve yaratıcı fikir geliştirme tekniklerine odaklanan atölye çalışmaları yapıldı. SCAMPER yöntemiyle proje fikirleri geliştirildi ve liderlik becerileri eğitimi verildi. Pratik odaklı AI atölyelerinde gençler yapay zeka araçlarıyla proje geliştirdi ve sunum hazırlıkları yaptı. Öte yandan öğrenciler, sivil toplum kuruluşlarıyla buluşarak yapay zekanın toplumsal fayda için kullanım alanlarını tartışıp, ortak proje fikirleri geliştirme fırsatı buldu.