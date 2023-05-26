Kartepe ilçesinde bulunan Akyol Sokağa 350 ton binder asfalt ile 600 ton pmt malzemesi kullanıldı.

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Akyol Sokak’ta asfalt serim çalışmalarını tamamladı. Belediye ekipleri tarafından 170 metre uzunluğunda 8 metre genişliğinde Akyol Sokak’ta 350 ton binder asfalt ve 600 ton pmt malzemesi kullanıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Ekiplerimiz tarafından gece gündüz ilçe genelinde çalışmalarımız devam ediyor. güvenli ve konforlu ulaşım için altyapısı tamamlanan tüm sokaklarımızı asfaltlıyoruz. Gelişen ve büyüyen Kartepe’miz her gün daha fazla cazibe merkezi ve tercih edilen bir yer haline geliyor" dedi.