Alanya Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlarda 148 kişi yakalandı, bunlardan 20'u tutuklandı. Emniyetin yürüttüğü operasyonlar sonucunda 32 bin 961 gram uyuşturucu madde, 1 kenevir bitkisi ve 383 adet sentetik hap ele geçirildi.

Jandarma bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda ise 40 şahıs yakalndı, bunlardan 3'ü tutuklandı. Jandarma ekiplerinin operasyonları sonucunda 195 gram uyuşturucu madde, 5 kenevir bitkisi ve 45 adet sentetik hap ele geçirildi.

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda '' Alanya'nın huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla 7/24 esasına devam edeceğiz''ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/furkmezer/status/1868532471366570231