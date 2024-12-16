Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, parasal sıkılaşma çerçevesinde attığı adımlara bir yenisini ekledi.

Enflasyon Raporu toplantısında, 2024 yılı sonu enflasyonu yüzde 45 olarak revize edilmişti.

Beklenenden daha yüksek bir enflasyon beklentisi ortaya çıkınca, tahminler yeniden güncellendi ve bunun üzerine yeni bir çözüm arayışına gidildi.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında yeni bir ekip kurulacağını duyurmuştu. Ekip için hazırlıklar son aşamaya gelirken, bu yeni uygulama sayesinde bankalar, müşterilerinin güncel gelir bilgilerine anlık olarak SGK veri tabanından erişebilecek.

LİMİTLER 2 İLE 4 KAT ARASINDA BELİRLENECEK

Yapılacak düzenleme ile kredi kartı limitlerinin, aylık gelirle orantılı hale getirilmesi hedeflenirken, bankaların geçmiş dönemdeki limitleri de yeniden düzenleyebileceği belirtiliyor. Yeni yılda geçerli olacak mevzuata göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yayımladığı talimatta, müşterilerin kredi kartı limitlerinin aylık gelirlerinin 2 ila 4 katı arasında olması gerektiği ifade edildi.

AYLIK KAZANCIN 20 KAT ÜSTÜNDE LİMİT VERİLİYOR

Şu anda bankalar, müşterilerin aylık gelirlerinin 15 ila 20 katı kadar kredi kartı limiti sunabiliyor. Bu durum, Türkiye'yi kart limitleri açısından dünyadaki en sağlıklı ülkelerden biri haline getiriyor.

BDDK'nın son raporuna göre, Türkiye'deki her iki kredi kartı kullanıcısından birinin 100 bin liranın üzerinde kart limiti bulunduğu ortaya çıktı.

İLK SİNYAL OVP'DE VERİLMİŞTİ

Orta Vadeli Program'ın 2025-2027 dönemini içeren programında, kredi kartı limitlerinin gerçek gelirle uyumlu hale getirileceği ifade edilmişti.