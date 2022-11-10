İnegöl ile Alanyurt'u birbirine bağlayan Köprülü kavşak üzerinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 1 kişi yaralandı.

Kaza İnegöl ile Alanyurt'u birbirine bağlayan Köprülü kavşak üzerinde meydana geldi. İnegöl’den Alanyurt'a seyir halinde olan sürücü Yunus emre B. Yönetimindeki 16 KFR 25 plakalı hafif ticari araç, önünde seyir halinde olan sürücü Suriye uyruklu Ahmet R. Yönetimindeki 16 MA 569 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüsteki sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.