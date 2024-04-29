İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AUZEF), sınavlarını İnegöl'de de gerçekleştirecek. İnegöl İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan BOZKURT'un koordinasyonunda, sınav organizasyonları başarıyla tamamlandı. İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından alınan karara göre 4-5 Mayıs 2024 tarihlerinde yapılacak olan AUZEF sınavları, İnegöl'de düzenlenecek.

Ayrıca AUZEF öğrencilerinin sınavlara girebilmeleri için TC kimlik kartını ve Sınav giriş belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.