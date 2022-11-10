İnegölspor’un geçmiş dönem kulüp başkanları, Çorum FK maçı öncesi ekibe moral ziyareti gerçekleştirerek tatlı ikramında bulundu.

İnegölspor’un, Pazar günü oynayacağı Çorum FK maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde yapmış olduğu çalışma ile sürdürdü. Antrenman öncesi geçmiş dönem başkanları, ekibe moral ziyareti gerçekleştirerek tatlı ikramında bulundu.

SAHAYA ÇIKAN ARKADAŞLARIMIZIN FORMANIN AĞIRILĞINI TAŞIYACAĞINA İNANIYORUM

Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu moral ziyaretine gelen geçmiş dönem başkanlarına teşekkür ederek, “Çorum maçı öncesi başkanlarımız ziyarete geldiler, işleri nedeniyle gelemeyenler de sizlere selamlarını iletti. İnşallah birlik beraberlik içerisinde bu süreçten çıkacağımıza inanıyorum. Sakatlıklarımız ve eksiklerimiz var ama sahaya 11 kişi çıkacağız. Sahaya çıkan her arkadaşımızın da formanın ağırlığını taşıyacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

İNEGÖLSPOR GÜÇLÜ BİR CAMİADIR

İlhan Korkmaz, “Bugün sizlerin yanında olduğumuzu göstermek için buradayız. İnegölspor camiası güçlü bir camiadır. Bunu bir kez daha önümüzdeki günlerde yaşayacağız. Taşkın hocamla İnegölspor çok güzel günler yaşadı. İnşallah ekibimiz aynı günleri yaşar. İnşallah en kısa sürede sakat olan kardeşlerimiz de iyileşir” dedi.

ŞEHİR VE YÖNETİM ARKANIZDA

Cebrail Kemer, “İnegöl şehri de takımı da bizim çünkü biz bir aileyiz. Bazı eksiklerimiz olduğunu Kani başkanımız belirtti ama sahaya 11 kişi çıktıktan sonra bu eksikliklerin bir önemi yok. Biz İnegölsporuz ve başaracağız. Bunu daha önceki yıllarda da gördük. Siz de o kudret var, başarılı olacağınıza inanıyoruz. Şehir ve yönetim arkanızda. Sezonu da iyi yerlerde bitireceğimize inanıyorum. Biz artık galibiyet almak istiyoruz” dedi.

MAÇA ODAKLANIN

Münür Kanar, “Oynayacağımız takımın kaliteli ayakları olabilir ama biz daha kaliteliyiz. Maça odaklanın, çıkın ve mücadele edin. Bizler sizin maddi manevi arkanızdayız. Mücadele edeceğinize inanıyoruz” dedi.

YÖNETİM VE ŞEHİR ELİNDEN GELENİ YAPIYOR

Mehmet Canalp, “Çorum maçından alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum. İnegölspor gerçekten önemli bir kulüp. Başkanımız, yönetimimiz ve şehrimiz elinden gelen her şeyi yapıyor. Bizim sezon başı hedeflerimiz vardı bu hedeflere de çıkacağımıza inanıyorum.”

İNEGÖL’Ü VE KENDİNİZİ RAHATLATIN

Aptullah Ezim, “Başkanlarımız gereken her şeyi söylediler. Sizlere güveniyoruz. Pazar günü çıkın sahaya oynayın, gerisini İnegöl yapar. İnegöl’ü ve kendinizi rahatlatın” dedi.