Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Genç MÜSİAD’ın Ticaret Elçileri 8. Dönem Ödül Töreni’ne katıldı. Sakarya’da eğitim görüp dünyanın dört bir yanına ülkelerine dönen uluslararası öğrencilerle yaşam boyu iş birliği ve kardeşliği sürdüreceklerini belirterek, “Farklı kültürler, renkler bizim zenginliğimizdir” vurgusu yaptı.SAKARYA (İGFA) - Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik gerçekleştirilen Genç Ticaret Elçileri programında, projeleriyle dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

YEMENLİ ÖĞRENCİYE ÖDÜLÜ ALEMDAR’DAN

Programda birincilik ödülünü kazanan Sakarya Üniversitesi’nin Yemenli öğrencisi Nora Saeed’in ödülünü Başkan Alemdar takdim etti.

Programdaayrıca SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Özden, MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı İsmail Filizfidanoğlu, Genç MÜSİAD Başkanı Muhammet Emin Baltacı, öğretim görevlileri, öğrenciler ve basın mensupları yer aldı.

FARKLI KÜLTÜRLER VURGUSU Başkan Alemdar, Sakarya’da eğitim görüp ülkelerine dönen yabancı öğrencilerle kardeşliği ve iş birliğini sürdürerek hayat boyu birlikte hareket edeceklerini vurgulayarak, “Farklı kültürler, renkler bizim zenginliğimizdir” vurgusu yaptı.

Alemdar, Türkiye’de eğitim gören ve ülkesine dönen uluslararası öğrenciler için ‘birlikte hareket edeceğiz’ mesajı vererek, “Öncelikle böylesi önemli bir projede dereceye giren tüm öğrenci kardeşlerimi tebrik ediyorum. Sizler eğitim amacıyla ülkemize ve şehrimizegeldiniz.Şunu net bir şekilde ifade etmeliyim ki ülkemizde eğitim görüp kendi ülkesine dönen tüm kardeşlerimizle hayatın her alanında birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. Kendi kültürlerimizi kaybetmeden aynı zamanda değişen dünyanın gerekliliklerini en doğru şekilde takip ederek içinde yaşadığımız coğrafyaların gelişmesi adına birlikte hareket edeceğiz. Daha adil ve yaşanılabilir bir dünya için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“FARKLI KÜLTÜRLER BİZİM ZENGİNLİĞİMİZDİR” İnananların kardeş olduğunu ve bu kardeşliğin yüzyıllar öncesine dayandığını ifade eden Alemdar şöyle dedi: “Bizler tüm inananların kardeş olduğu bir inancın müntesipleriyiz. Farklı kültürlerimiz ise bizim zenginliklerimizdir. Bu anlamda her biriniz almış olduğunuz eğitimlerle hem şehrimizin hem de kendi ülkelerinizin elçileri olup, yeni düzenin kuruluşunda sorumluluklar alacağınıza inanıyorum. Buradaki eğitimlerin yanı sıra kaynaştırmayı, birleştirmeyi, daha çok yeni yüzyılın kuruluşunda söz sahibi olmak için gayret etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Biz sizlere inanıyor ve güveniyoruz.Eğer aramızdaki yüzyıllara dayanan kardeşlik duygusunu koruyabilirsek geleceğe de bir o kadar umutla bakabiliriz”