5 futbol sahalı 127 bin metrekarelik alanıyla bölgenin en büyük spor ve yaşam kompleksi Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri’nin açılışı 17 Ekim’de gerçekleşiyor.

Amatör spor kulüplerine 100 milyon lira maddi destek sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şimdi de tam donanımlı 5 futbol sahalı 127 bin metrekarelik alanıyla bölgenin en büyük spor ve yaşam kompleksi Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri’nin açılışını 17 Ekim’de gerçekleştiriyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri’nde 3 yıldır sürdürdüğü düzenleme çalışmalarını tamamlayarak tesisi dev bir komplekse çevirdi. 1977 yılında faaliyete alınan Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatıyla başka hiçbir tesise ihtiyaç duyulmadan tek başına 50 yıl boyunca talebi karşılayabilecek kapasiteye yükseltildi. Balıkesir’in huzur ve barış içerisinde yaşanılan spor şehri olarak anılması için spora büyük yatırımlar yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 17 Ekim’de düzenleyeceği törenle tesisin tüm birimlerini faaliyete alarak yarınların sporcularını yetiştirmeye başlayacak.

Milli sporcular burada yetişecek

Ali Hikmet Paşa spor kompleksinde; Balıkesir büyükşehir belediye başkanı Yücel Yılmaz, Karesi belediye başkanı Dinçer Orkan, MHP il başkanı Niyazi Tunç, Ak Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka ve daire başkanlarıyla birlikte incelemelerde bulundu. Spor altyapısı güçlü olan ve insanların sporla ilgilendiği şehirlerde vandalizmin daha da az olacağına dikkat çeken Başkan Yılmaz, eğitmenlerin ve tesislerin imkânları sayesinde sporcuların, profesyonelleşerek Balıkesir’i ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ederek İstiklal Marşı’nı dünyaya dinleteceklerine canı gönülden inandığını söyledi.

7/24 nefes alan kompleks

127 bin 24 metrekare alanda hizmet veren Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri’nde; 4 adet sentetik çim, 1 adet doğal çim saha olmak üzere toplam 5 adet futbol sahası gece maç oynanacak şekilde aydınlatmalarıyla birlikte düzenlendi. Spor ve yaşam kompleksinde; 5 adet açık tenis kortu, 2 adet kapalı tenis kortu, 2 adet basketbol sahası, 2 adet streetball sahası, 1 adet güreş antrenman sahası, engelli vatandaşlara uygun bin 220 kişi kapasiteli tribün, 372 adet otomobil 8 adet otobüs kapasiteli otopark, 18 bin 175 metrekare yeşil alan, bin 600 metrekare çocuk oyun alanı, 750 metrekare aletli ısınma sahası, 3 metre genişliğinde bin 40 metre uzunluğunda EPMD yürüyüş yolu, 10 bin 584 metrekare açık gezinti alanı, soyunma salonları, fitness alanları, idari bina ve kafeteryalar bulunuyor.