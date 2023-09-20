Bursa'da, bir damacana su satıcısına ait minibüs ile bir motosiklet arasında yaşanan kaza sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, Mudanya yolu Çağrışan Köyü yakınlarında meydana geldi.

Kazaya göre, Cem Ç. tarafından kullanılan 16 BAP 941 plakalı minibüs, Mudanya yolunda seyir halindeyken Çağrışan yönüne dönmek için sağa manevra yaptı. Bu sırada Hasan Yaşar yönetimindeki motosiklet minibüsün altında kaldı. Motosiklet minibüsün tekerleği altında ezilirken, 70 yaşındaki Hasan Yaşar da ağır yaralandı. Olay yerine 112 acil servis, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.

Yaralı Hasan Yaşar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Minibüs sürücüsü Cem Ç. ise kaza anını tam olarak hatırlamadığını ifade etti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.