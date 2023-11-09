Bursa'da polis ekiplerinin gece saatlerinde gerçekleştirdiği alkollü sürücü uygulamasında ilginç bir olay yaşandı. Uygulama noktasını fark eden bir sürücü, aracını geri geri kaçırmaya çalıştı. Ancak polisin hızlı müdahalesi sonucu araç etrafını sardı ve sürücü kaçamadan durduruldu.

Basın mensuplarına açıklama yapmak zorunda kalan sürücü, ilginç bir gerekçe ortaya attı: "Kaçmıyorum, park edecektim." Ancak polis, durumun peşini bırakmayarak alkolmetre testi yapmak istedi. Sürücü, bir süre direndi ancak cezanın artacağını öğrenince alkollü olduğunu kabul etmek zorunda kaldı.

Alkolmetreye üfleyen sürücü, 1 promil üzeri alkollü çıkınca bahaneler ardı ardına geldi. Ancak polis kameraları, sürücünün çeşitli bahanelerini anbean kaydetti. Alkollü sürücüye 4 bin liranın üzerinde ceza kesilirken, aracı da trafikten men edildi.