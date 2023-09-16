Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasında, alkollü olduğu belirtilen bir kadın sürücü ile polis arasında tatsız bir olay yaşandı. Olay, Nusratiye Mahallesi Alagül Sokak'ta gerçekleşti. İddiaya göre, Y.K. adlı kadın sürücü, otomobiliyle geri manevra yaparken önce bir minibüse, ardından bir çöp konteynerine çarptı. Daha sonra aracını yoldan çıkararak boş araziye girdi.

Kazada yaralanan olmazken, olay yerine trafik polisi çağrıldı. Kimlik ibraz etmekte zorlanan kadın sürücü, polis memuruyla tartıştı ve polisin yüzüne tükürdü. Polis memuru, kendisine karşı mukavemet edildiği gerekçesiyle şikayette bulundu. Yapılan alkollü kontrolünde sürücü Y.K.'nin 159 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Trafik kazasının görüntüleri de güvenlik kamerasına yansıdı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.