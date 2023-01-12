Alkollü sürücü; yarın akşam umreye gideceğim

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerinin durdurduğu alkollü Sürücünün savunması pes dedirtti. Alkol metreyi üflemeyi reddedip, alkollü olduğunu itiraf eden sürücü Semih B.(36)'nin "Ben yarın akşam umreye gideceğim. Alkol çıkmama ihtimali yok" şeklindeki savunması ekipleri şaşırttı. Sürücüye, alkolmetre testini reddetmekten 11 bin 645 TL ve ehliyetini ibraz etmemekten 951 TL olmak üzere toplam 12 bin 596 TL cezai işlem uygulanırken, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

İnegöl Emniyet müdürlüğü trafik ekipleri, Orhaniye mahallesi Yenişehir caddesi üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaptılar. Ekipler, uygulamada 16 ARD 791 plakalı otomobili durdurdular. Ekipler, sürücüye alkolmetre testi uygulamak istediler. Sürücü, ekiplerin ölçümü reddetmesi halinde ağır cezai işlemininin uygulanacağını, üflemesi halinde daha az cezai işleminin uygulanacağını hatırlatmalarına rağmen reddetti. Sürücü, yanındaki arkadaşının alkol metre testini kabul etmesi yönündeki ısrarı da kabul etmedi.

YARIN AKŞAM UMREYE GİDECEĞİM

Sürücü Semih B., Cezai işlemin uygulanacağını hatırlatan polislere, "Sen benden ehliyeti alacaksın, mutlu mu olacaksın. Ben yarın akşam umreye gideceğim. Bana bunu yapma. Komserim sende görevini yapıyorsun. Benim işim bu olsaydı ben de bunu yapardım. Alkol çıkmama ihtimali yok. 2 ay önce babam öldü. Çok rahatsızım." dedi.

12 BİN 500 TL CEZA

Alkol metreyi üflemeyi reddedip, alkollü olduğunu itiraf eden sürücüye alkolmetre testini reddetmekten 11 bin 645 TL ve ehliyetini ibraz etmemekten 951 TL olmak üzere toplam 12 bin 596 TL cezai işlem uygulanırken, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.